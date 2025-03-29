Ярославский суд запретил работу плавучей бани

Кировский районный суд Ярославля запретил эксплуатацию плавучей бани в акватории Волги и Которосли из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ведомство провело проверку после обращения жителей города и выяснило, что предприниматель занимался коммерческой деятельностью без лицензии на перевозку пассажиров и регистрации в РКО (Российское Классификационное Общество).

Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить работу плавучей бани, пока предприниматель не получит необходимые документы. Суд иск удовлетворил.

Алла Чижова