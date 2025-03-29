В Татарстане капитальный ремонт начался в 141 многоквартирном доме

В Татарстане стартовал капитальный ремонт в 141 многоквартирном доме, расположенных в восьми муниципалитетах республики. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана.

В этом году планируется отремонтировать 911 домов, из которых 16 имеют собственные фонды капитального ремонта. Программа охватывает 42 муниципалитета.

Фонд жилищно-коммунального хозяйства продолжает работу по проведению электронных аукционов. Подрядные организации уже определены для 562 многоквартирных домов, включая замену лифтового оборудования на 134 объектах и выполнение строительно-монтажных работ в 428 домах.

В двух домах заменено лифтовое оборудование, что составляет 5% от общего объема запланированных работ. Остальные дома находятся на этапе подготовки к активной фазе ремонта, который должен стартовать с апреля.

Влас Северин