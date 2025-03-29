Житель Петергофа с пневматикой потребовал от сотрудников кафе бесплатную шаверму

Вечером 28 марта в полицию поступило сообщение, что в павильоне точки быстрого питания, расположенной в доме 14 по Чебышевской улице в Петергофе, неизвестный злоумышленник потребовал бесплатного обслуживания, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские задержали 38-летнего местного жителя. По предварительным данным, он потребовал бесплатную шаверму, угрожая сотрудникам пневматическим пистолетом.

Оружие изъяли, мужчину доставили в отдел и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала 18-летнего зачинщика стрельбы в отеле на Социалистической улице. Молодой человек выстрелил в ногу оппонента из травматического пистолета после спора о долговых обязательствах.

Андрей Маркелов