Полиция задержала зачинщика стрельбы в отеле на Социалистической улице

Вечером 27 марта у дома 78 по Выборгскому шоссе полиция задержала участника драки со стрельбой в зоне фуд-корта отеля на Социалистической улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 18-летний молодой человек. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным правоохранителей, конфликт между молодым человеком и 24-летним мужчиной случился из-за долговых обязательства 16 марта около десяти часов вечера. В результате подозреваемый выхватил травматический пистолет и выстрелил оппоненту в ногу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пациенты токсикологического отделения в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе устроили поножовщину. Оба мужчины попали в больницу в состоянии наркотического опьянения.

Андрей Маркелов