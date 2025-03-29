На Дону двое местных жителей пострадали в аварии с машинами и мотоциклом

Поздно вечером 28 марта на автодороге Родионово-Несветайская – Алексеевка – Новошахтинск в Октябрьском районе произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, в котором пострадали мотоциклист и пассажир автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным областного ГАИ, 28 марта в 21 час 10 минут на автодороге Родионово-Несветайская – Алексеевка – Новошахтинск, «26 км + 600 м» водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», двигался со стороны пос. Алексеевка в сторону пос. Бугултай, Автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом «МотоЛэнд». Им управлял несовершеннолетний.

«После этого автомобиль «ВАЗ-21124» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21120» под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался впереди. После столкновения с транспортными средствами автомобиль «ВАЗ-21124» съехал с проезжей части дороги и опрокинулся», – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП, 16-летний мотоциклист и 22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21124» получили травмы и были госпитализированы.

Полицейские установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-21124» был без прав на управление транспортным средством и имел признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении водителя «ВАЗ-21124» инспекторы составили несколько административных протоколов. Кроме того, в отношении отца несовершеннолетнего мотоциклиста составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). Дополнительно материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и соответствующее подразделение полиции.

Ефим Мартов