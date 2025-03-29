В Крыму в ДТП с двумя иномарками пострадали шесть человек
Полиция Крыма выясняет обстоятельства ДТП, в котором получили травмы шесть человек. На трассе между Ялтой и Севастополем столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба МВД республики.
Фото: МВД Крыма
Авария произошла 28 марта в 21:40. По предварительным данным, 18-летний водитель Mazda 3, следуя в сторону Севастополя, не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti.
В результате пострадали шесть человек, среди них двое несовершеннолетних 2009 и 2016 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, ведется проверка.