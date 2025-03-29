В Челябинске изменится схема движения на Привокзальной площади

На Привокзальной площади Челябинска автобусы возвращаются к обычному маршруту движения. С 29 марта изменится схема работы автобусов номеров 1, 14, 30, 56а, 64, 125, 129 и 136к, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Пассажиры этих автобусов смогут садиться и выходить на остановке «Автовокзал Центральный», которая находится возле торгового центра «Синегорье». Это связано с завершением аварийно-восстановительных работ возле вокзала, проводимых МУП «ПОВВ».