Александр Бастрыкин заинтересовался смертью пациентов в частной клинике в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя СУ по Самарской области Александра Воеводина доклад о ходе проверки по факту смерти пациентов частной клиники и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в соцмедиа распространилась информации о смерти людей, которые проходили лечение в частной клинике в Самаре. В публикации говорится, что медицинскими манипуляциями занимался доктор, «не имеющий на это соответствующей лицензии».

СУ СК России по Самарской области организовало процессуальную проверку.

Руфия Кутляева