Александр Бастрыкин заинтересовался смертью пациентов в частной клинике в Самаре
Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя СУ по Самарской области Александра Воеводина доклад о ходе проверки по факту смерти пациентов частной клиники и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает СК России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в соцмедиа распространилась информации о смерти людей, которые проходили лечение в частной клинике в Самаре. В публикации говорится, что медицинскими манипуляциями занимался доктор, «не имеющий на это соответствующей лицензии».
СУ СК России по Самарской области организовало процессуальную проверку.