На капитальный ремонт дорожной сети Казани выделяли почти 700 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капремонт дорог Казани выделили 700 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На капремонт дорог Казани выделили 700 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

432 млн руб. направили на капремонт дорог в Приволжском, Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савиновском районах Казани. Всего по этому тендеру планируется отремонтировать чуть более 5 км дорог.

Еще 264 млн руб. выделили на ремонт шести объектов, включая подъездные дороги к снегоплавильным пунктам и улицы в жилых массивах Вознесенское, Новая Сосновка и Кульсеитово. По этому тендеру планируется отремонтировать почти 4,7 км дорог.

Источником финансирования работ является бюджет Татарстана. Заказчиком же выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Работы планируется завершить до 10 ноября 2025 года.

Влас Северин