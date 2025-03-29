На Ставрополье два человека пострадали после опрокидывания машины

В Новоселицком округе 28 марта около 21:00 на 10-м километре автодороги «Журавское-Благодарный-Кучерла-Красный Маныч» произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиля «Лада-2114», не справившись с управлением, допустила съезд с дороги и опрокидывание машины. В результате аварии женщина и ее 37-летняя пассажирка были госпитализированы в Новоселицкую больницу с травмами.

Обе пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьезных последствий. Установлено, что водитель имеет стаж вождения около 7 лет и трижды привлекалась к административной ответственности за последние два года.

По факту происшествия проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

Тат Гаспарян