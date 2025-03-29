2,5 тысячи человек будут тушить лесные пожары в Тюменской области

В Тюменской области к борьбе с лесными пожарами привлекут более 2,5 тыс. человек и свыше 1,2 тыс. единиц техники, сообщили в информационный центр правительства региона. Сводный план утвердил губернатор Александр Моор после согласования с федеральными ведомствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав сил, готовых к оперативному реагированию, входят лесопожарные формирования Тюменской авиабазы (1165 человек и 597 единиц техники), арендаторы (438 человек и 299 единиц техники), пожарные подразделения региона и добровольцы (661 человек и 222 единицы техники) и МЧС России (172 человека и 109 единиц техники).

Пожароопасный сезон в Тюменской области начнется с 1 апреля. Запрет на посещение лесов будет введен с 5 апреля.

В правительстве отмечают, что главной причиной природных пожаров считают человеческий фактор, поэтому за информацию о поджигателях предусмотрено вознаграждение.