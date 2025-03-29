В пятницу в Казани произошло 169 аварий

За минувшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 169 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате ДТП травмы получили 4 человека, летальных случаев не зарегистрировано. Большинство инцидентов — 76 случаев — были оформлены в центрах оформления ДТП, еще 50 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах происшествий.

За день в Казани задержали 7 нетрезвых водителей и одного автомобилиста, управлявшего транспортом без прав. Пять человек были доставлены в отделы полиции в качестве подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин