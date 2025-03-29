На реконструкцию ЛЭП в Новгородской области потратят почти 3 млрд руб.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о выделении филиалу «Россети Северо-Запад» 2,9 млрд руб. Компания займется строительством, реконструкцией и ремонтом объектов и линий электропередач в регионе.

«В этом году энергетики отремонтируют 180 км линий электропередачи, 109 трансформаторных подстанций и 135 подстанций 35-110 кВ»,— написал Александр Дронов в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, 121 км ЛЭП модернизируют в Мошенском, Пестовском, Окуловском, Любытинском, Валдайском, Крестецком и Батецком округах. Глава региона также сообщил о новом руководителе новгородского филиала компании «Россети Северо-Запад». Им стал Игорь Ширшов, который, как уточнил господин Дронов, работал в органах власти Карелии и возглавлял «Прионежскую сетевую компанию».

Власти Новгородской области неоднократно сообщали о перебоях в подаче электроэнергии жителям. Причиной называли в том числе старые конструкции высоковольтных линий.