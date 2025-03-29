Сийярто: Венгрия планирует получить из России около 5 млн тонн нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в 2025 году страна планирует получить из России 4,5-5 млн тонн нефти. В 2024 году Россия поставила в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» 4,78 млн тонн топлива.

«Что касается нефти, то, согласно текущим данным, мы (получим в 2025 году,— "Ъ") где-то от 4,5 до 5 миллионов тонн»,— сказал Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».

26 марта прошла вице-премьер России Александр Новак провел встречу с Петером Сийярто. Они обсудили в том числе условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах.