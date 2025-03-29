Теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что будет представлять Австралию

Теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), будет представлять Австралию. Об этом спортсменка объявила на своей странице в социальной сети Х.

«Я рада всем вам сообщить, что мое заявление на получение постоянного вида на жительство было принято правительством Австралии. <...> В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере. Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом», — заявила теннисистка.

Дарье Касаткиной 27 лет. Она является победительницей восьми турниров WTA в одиночном разряде. В составе сборной России завоевала кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. В 2022 году играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Высшая строчка рейтинга WTA в карьере — восьмая.

Таисия Орлова