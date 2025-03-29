Американский дуэт Чок—Бэйтс лидирует после ритм-танца на чемпионате мира

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне. Дуэты представят произвольный танец в субботу.

Действующие чемпионы мира Чок и Бэйтс набрали 90,18 баллов. Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье заняли второе место (86,44). Третьими идут Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (83,86).

Представители Грузии, ранее выступавшие за Россию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин расположились на 14-й строчке (73,22).

Чемпионат мира пройдет до 30 марта.

Таисия Орлова