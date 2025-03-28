Топ-менеджеры и владелец «Телты» не признали вину в хищении

Владелец пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов, гендиректор Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина не признают вину в хищении 33,8 млн руб. при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов, сообщает ТАСС. Об этом подсудимые заявили вчера на начавшихся слушаниях по существу уголовного дела в Мещанском суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом фигурант дела - бывший ведущий специалист Минобороны России Алексей Пальмов частично признал вину.

По версии следствия, оба топ-менеджера завода, а также акционер «Телты» Игорь Морозов и сотрудник военного представительства Минобороны Алексей Пальмов похитили 33, руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.