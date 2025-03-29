Axios: администрация Трампа намерена увеличить налоги для богатых американцев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена увеличить налоги для богатых американцев. Как сообщает Axios со ссылкой на чиновников, это необходимо, чтобы скомпенсировать финансовые потери в случае отмены налога на чаевые. Издание добавило, что окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

О намерении отменить налог на чаевые Дональд Трамп неоднократно говорил в ходе предвыборной гонки на пост президента США в ноябре. После инаугурации он подтвердил свои намерения. Этот налог является важным источником дохода в развлекательной индустрии некоторых американских штатов.

К категории людей, чьи доходы могут быть увеличены, относится лишь 2,6% американцев. Как сообщает портал, большинство граждан США поддерживают такие меры правительства. При этом многие республиканцы выступают против повышения налогов. Они считают, что партия может лишиться значительного числа своих спонсоров.

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