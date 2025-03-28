В Горячем Ключе установили зоны охраны для двух исторических зданий

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Горячем Ключе установили зоны охраны для двух объектов культурного наследия регионального значения. Работу провели в отношении «Часовни в честь Иверской иконы Божией Матери» и «Дома войскового врача Косинова», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Часовня в честь Иверской иконы Божией Матери расположена в гроте у подножия горы Абадзехской. Основная часть сооружения высечена в скале, а фасад пристроен. После революции объект не функционировал, его восстановили в 1999 году, а в 2002 году здесь возобновились церковные службы.

Дом на улице Ленина построен в 1878 году. Первоначальный владелец неизвестен. В конце XIX века здание приобрел Иван Косинов — врач Псекупской войсковой больницы, благотворитель, общественный деятель и публицист, внесший значительный вклад в развитие Горячего Ключа. В 1920 году Косинов подарил дом населенному пункту для размещения музея и библиотеки. Сегодня здание используют центр детского творчества и общественная организация.

Сведения о границах установленных зон и режимах их использования внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Системную работу по установлению зон охраны памятников истории и культуры ведет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Анна Гречко