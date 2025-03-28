В Ярославской области дети провалились под лед

В селе Устье Ярославского района дети провалились под лед на реке Ить. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС России».

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«В деревне Устье под лед реки Ить провалились дети. Компания из 6 ребят в возрасте от 10 до 12 лет решила разнообразить свой досуг: они вышли на тонкий лед»,— говорится в сообщении МЧС.

Спасателей вызвала местная жительница, услышавшая крики о помощи. Все дети смогли самостоятельно выбраться на берег. По данным ведомства, никто не пострадал. Прибывшие на место инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России дали детям теплую одежду и пледы, а также провели с ними профилактическую беседу.

Алла Чижова