Минское «Динамо» выиграло второй матч серии play-off КХЛ против ЦСКА

Белорусская команда одержала победу над московским ЦСКА в домашнем матче 1/8 финала Кубка Гагарина play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:3 и увеличила отрыв в серии до четырех побед — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «ЦСКА» Фото: ХК «ЦСКА»

В составе «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз (15-я минута), Вадим Шипачев (17), Виталий Пинчук (43), Роман Горбунов (59) и Джош Брук (59). В составе ЦСКА голы забили Владислав Привольнев (32), Дмитрий Саморуков (52) и Прохор Полтапов (60).

Прошлый матч серии завершился со счетом 5:2 в пользу минского «Динамо».

Московский «Спартак» в своем 1000-м матче в КХЛ обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2 и повел в серии — 2:0.

У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (18), Александр Пашин (37), Андрей Локтионов (41) и Адам Ружичка (57). В составе «Северстали» оформил дубль Михаил Котляревский (33, 53).

Предыдущая игра между «Спартаком» и «Северсталью» завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу москвичей.

Следующие матчи пройдут 30 марта в Москве и Череповце.

Таисия Орлова