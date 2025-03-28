В Ярославле подготовят проект продления Чернопрудной до Суздальского шоссе
В Ярославле подготовят проекты планировки и межевания, согласно которым улица Чернопрудная во Фрунзенском районе будет продлена до Суздальского шоссе. Новая часть улицы пройдет через железнодорожные пути. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.
Фото: Постановление мэрии Ярославля
Общая протяженность линейного объекта составит 1,4 км. Улица будет пересекать железную дорогу Ярославль — Кострома, таким образом появится альтернативный проспекту Фрунзе вариант проезда в центр города. В настоящее время проспект перегружен в часы пик.
Помимо подготовки проектов планировки и межевания будут выполнены инженерные изыскания, необходимые для строительства дороги.