В Ярославле подготовят проект продления Чернопрудной до Суздальского шоссе

В Ярославле подготовят проекты планировки и межевания, согласно которым улица Чернопрудная во Фрунзенском районе будет продлена до Суздальского шоссе. Новая часть улицы пройдет через железнодорожные пути. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Постановление мэрии Ярославля Фото: Постановление мэрии Ярославля

Общая протяженность линейного объекта составит 1,4 км. Улица будет пересекать железную дорогу Ярославль — Кострома, таким образом появится альтернативный проспекту Фрунзе вариант проезда в центр города. В настоящее время проспект перегружен в часы пик.

Помимо подготовки проектов планировки и межевания будут выполнены инженерные изыскания, необходимые для строительства дороги.

Алла Чижова