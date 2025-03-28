Движение по Гражданской улице в Красном Селе полностью перекроют на неделю

В предстоящее воскресенье, 30 марта, очередные дорожные ограничения вводятся в Красносельском районе Петербурга. На срок до 5 апреля для автомобилистов полностью перекроют движение по Гражданской улице в городе Красное Село — на участке от Центральной до улицы Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как пояснили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в указанный период в этой локации будут производиться работы по строительству канализационной.

Предлагаемый объезд: по Центральной улице, улице Ломоносова и проспекту Ленина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с связи с проведением религиозного праздника Ураза-байрам в предстоящее воскресенье в Петербурге также вводятся традиционные дорожные ограничения близ мусульманских храмов. Они будут действовать с 07:00 до 10:00 в трех районах города — Петроградском, Приморском и Адмиралтейском.

Андрей Цедрик