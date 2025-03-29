Госконтроль Удмуртии направил в прокуратуру результаты проверки КСК «Зенит»

Деятельность АО «Культурно-спортивный комплекс "Зенит"» является убыточной, а показатели его финансовой устойчивости и независимости «существенно ниже нормативных значений», следует из отчета Государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) по результатам проверок в 2020-2024 гг. В документе отмечается, что это указывает на «неустойчивое финансовое состояние и полную зависимость организации от госфинансирования».

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«При этом выявлены многочисленные факты передачи АО "КСК Зенит" спортивных объектов во временное безвозмездное пользование, что противоречит цели деятельности общества в виде получения прибыли»,— указывается в отчете ГКК.

Проверки показали, что АО "КСК Зенит" в 2020 году заключило сделки по отчуждению двух земельных участков общей площадью 16,9 тыс. кв. м, ранее переданных обществу из республиканской собственности. При этом один из них был реализован по цене, «существенно отличающейся от актуальной рыночной стоимости», а также без учета находящихся на земле теннисных кортов и учебно-тренировочной площадки.

«Списание теннисных кортов было произведено только в 2020 году, а учебно-тренировочное поле лишь в 2022 году, уже после завершения сделок по продаже соответствующих земельных участков»,— отмечают в ГКК.

Среди прочего ГКК зафиксировал ведение учета и движения основных средств АО "КСК Зенит" с нарушениями законодательных норм, что привело к искажению данных бухучета на 1,03 млн руб. Кроме того, в 2021-2022 гг. общество оплатило услуги по уборке помещений плавательного бассейна «Сила воды» в завышенном объеме, что привело к излишним расходам бюджетных средств на 616,8 тыс. руб.

Одним из факторов выявленных нарушений и недостатков ГКК называет слабый контроль со стороны региональных минимущества и минспорта. Коллегия ГКК приняла решение направить в прокуратуру Удмуртии материалы контрольного мероприятия для рассмотрения вопроса о принятии «соответствующих мер реагирования».