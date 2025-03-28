Власти Сочи направят 42,5 млн рублей на оформление города к 80-летию Победы

Администрация Сочи объявила тендер на создание светового оформления города к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составит 42,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Подрядчик выполнит разработку, установку, подключение и демонтаж световых конструкций. В рамках проекта планируется создание арт-объектов «Родина-мать» и «Победа», композиций с флагами и орденом, тематических фотозон и светящихся арок.

Кроме того, в первой декаде мая на территории сочинского филиала Российского университета дружбы народов установят памятный «Щит Великой Победы». Конструкция высотой 80 м, собранная из 90 баннеров-пазлов, будет размещена в зоне взлета и посадки самолетов, обеспечивая видимость с высоты 50 м.

Анна Гречко