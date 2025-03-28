«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в матче РПЛ

В пятницу, 28 марта, в матче 22-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» принимали московский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе победителей дважды отличился Иван Сергеев. Забитыми мячами также отметились Доминик Ороз, Иван Олейников и Гленн Бейл.

«Крылья Советов» с 22 очками занимают промежуточное десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 40 баллами находится на четвертой позиции.

Андрей Сазонов