Досмотр транспорта на Крымском мосту восстановили после ремонта сканера

а досмотровом пункте перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края завершили ремонт сканера, пропуск автомобилей осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщается вTelegram-канале, посвященном ситуации на подходах к мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Работа сканера на СИДРК "Тамань" восстановлена. Досмотр транспортных средств осуществляется в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

По данным на 19:00, в очереди со стороны Тамани находится 470 автомобилей, со стороны Керчи — 230. Время ожидания составляет около двух часов и одного часа соответственно.

Ранее в пятницу водителей предупреждали о возможных задержках на досмотре из-за неисправности оборудования. По состоянию на 18:00 мск 28 марта на мосту находилось более 630 транспортных средств.

Анна Гречко