Более 600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост

В очередях на подходах к Крымскому мосту по состоянию на 18:00 мск 28 марта 2025 года скопилось более 630 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке в районе переправы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Со стороны Тамани в пробке находится около 430 машин, ожидание составило около двух часов, а в направлении Керчи — 200 машин с задержкой примерно на час.

Причиной образования очередей стала неисправность сканера на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань». О проблеме туристов предупредили утром в пятницу.

Из-за поломки устройства всех водителей направляют на ручной досмотр, который требует выгрузки багажа из автомобилей и проверки с помощью специального оборудования.

Согласно информации из официального источника, ремонт неисправного сканера планируется завершить до 22:00 по мск.

Анна Гречко