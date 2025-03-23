В 2025 году на Кубани благоустроят более 100 общественных территорий

В 2025 году в Краснодарском крае планируют благоустроить более 100 парков, скверов и набережных. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По нацпроекту продолжают благоустройство парка в Кореновске. В Успенском районе специалисты реконструируют зону отдыха, в станице Выселки проведут модернизацию сетей. Кроме того, в Абинском районе запланировано обновление более 5 км тепловых сетей и замена 2 км канализационных сетей в Горячем Ключе.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Кавказскую центральную районную больницу доставили новое медицинское оборудование. В медучреждение закупили систему ультразвуковой диагностики и аппараты для реабилитации.

Алина Зорина