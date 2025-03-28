С Кубани выдача есть

Прокуратура Ставропольского края направила в суд дело одного из участников преступного сообщества, которое, по версии следствия, незаконно захватило власть в СХПК «Россия». В 2023 году по этому делу к разным срокам лишения свободы были приговорены восемь жителей региона, занимавшие в племколхозе разные должности. Но один из фигурантов скрылся от следствия. Вскоре он был задержан на Кубани и теперь готовится предстать перед судом. Ему вменяются действия по хищению урожая предприятия и ведение там агитационной работы по поднятию авторитета организатора преступного сообщества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Ставрополья направила в суд уголовное дело Александра Подставкина, который обвиняется в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), краже (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ). По версии следствия, в 2019 году участники этой группы нанесли сотрудникам бывшего СХПК «Россия» из станицы Григорополисская Новоалександровского округа (сейчас — АО «Григорополисское») ущерб на 150 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

По информации «СПАРК-Интерфакс», сельскохохяйственный племколхоз (СХПК) «Россия» был создан в 1996 году, в 2022-м переименован в СПК «Григорополисский», а затем реорганизован в АО «Григорополисское». Предприятие специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и семян масличных. Агрокомпания зарегистрирована в станице Григорополисской Новоалександровского округа. По сведениям на начало 2024 года, на предприятии работало свыше 560 человек. Доходы по итогам 2023 года составили почти 2,7 млрд руб.

В 2019 году на тот момент к главе племколхоза Сергею Пьянову пришли полицейские с обыском, вызванным информацией о якобы имевшихся у главы наркотиках. По данным стороны обвинения, в это время бригадир Александр Гринев провел собрание колхоза и был избран его председателем, незаконно получив власть в хозяйстве. Он создал преступное сообщество, в которое вовлек бригадиров и других работников предприятия, с целью хищения его имущества. При этом, по данным правоохранителей, документально статус руководителя Гринев не оформил. Это подтверждается и сведениями системы «СПАРК», где нет соответствующей записи.

В релизе краевой прокуратуры говорится, что участники преступного сообщества принуждали работников колхоза оформлять на себя займы из средств, имеющихся на балансе предприятия. При этом, отмечает гособвинение, на руки людям деньги не выдавали: оформленные в качестве займов суммы получал главный бухгалтер, который убеждал потерпевших, что средства пойдут на зарплаты.

Кроме того, говорится в сообщении, члены преступного сообщества внесли в документы финансово-хозяйственной деятельности подложные сведения об объемах собранного урожая и похищали выращенную в колхозе продукцию. За вырученные деньги злоумышленники покупали недвижимость и автомобили.

Как уточнили «Ъ-Кавказ» в прокуратуре Ставрополья, в 2023 году Новоалександровский суд приговорил к реальным срокам восьмерых человек, признанных членами преступного сообщества, а также в зависимости от своих ролей — виновными в кражах и групповом мошенничестве.

Как объяснили в надзорном ведомстве, незаконно избранный глава колхоза при поддержке главбуха торговал собранным урожаем. При этом они занижали показатели сбора культур, отправляя излишки готовой продукции на склады (куда не было допуска у посторонних) для последующей продажи. «Александр Подставкин, дело которого сейчас направлено на рассмотрение, согласно обвинительному заключению, выполнял в преступном сообществе функции по организации хищения урожая во время уборки его на полях СХПК “Россия”, сокрытию хищений путем неотражения в отчетных документах колхоза объемов фактически убранной продукции, организации ее перевозки на склады. Кроме того, он выполнял функции по ведению агитационной работы, направленной на поднятие авторитета организатора преступного сообщества Александра Гринева и дискредитацию деятельности легитимного председателя СХПК Сергея Пьянова», — рассказал «Ъ-Кавказ» представитель крайпрокуратуры Иван Головлев.

Что все это время делал легитимный председатель колхоза «Ъ-Кавказ» пока не удалось узнать.

Ситуация в племколхозе нормализовалась только к 2022 году, когда лица, незаконно ставшие у руля хозяйства, оказались в СИЗО, а в «России» прошла реорганизация, было избрано новое руководство.

По данным крайпрокуратуры, в 2023 году участников преступного сообщества осудили, но один из его предполагаемых участников, Александр Подставкин, скрылся от следствия. Он находился в федеральном розыске, пока не был задержан в Краснодаре. Теперь его дело рассмотрит Новоалександровский районный суд.

Изданию не удалось выяснить, кто будет представлять интересы Александра Подставкина в суде. Позиция защиты по сути обвинения пока также неизвестна «Ъ-Кавказ».

Михаил Волкодав