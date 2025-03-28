Жители Ставропольского края рассчитывают на зарплату 60 тысяч рублей в месяц

Зарплатные ожидания жителей Ставропольского края в феврале 2025 года составили 60 тыс. руб. в месяц. Такие данные «Ъ-Кавказ» сообщили в HeadHunter. При этом, в феврале 2024 года соискатели в среднем ожидали от работодателей заработную плату в размере 50 тыс. руб. в месяц, а в феврале 2023-го — 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отметим, что зарплатные ожидания жителей Ставропольского края ниже, чем у соискателей из Краснодарского края (70 тыс. руб.) и Ростовской области (65 тыс. руб.). В то же время, как отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова, если раньше соискатели готовы были работать и за меньшую заработную плату, чувствуя неуверенность, то теперь они осознают, что есть предложения на рынке и получше. «Иными словами, активных резюме стало заметно больше после накачивания рынка зарплатами за последние два года»,— комментирует госпожа Лавреньева.

Однако, по ее словам, финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся.

Бизнес-тренер Елена Делору отмечает завышенные зарплатные запросы у соискателей, особенно у поколения Z. По ее словам, работодателям стоит применять прозрачные критерии премии к фиксированному окладу, которые будут поощрять личный вклад каждого сотрудника. «Такую систему вознаграждения считают самой привлекательной и сами сотрудники»,— рассказывает госпожа Делору.

По словам аналитиков Superjob, главный фактор для россиян при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (61%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (30%).

Перспективы карьерного роста важны для 29% соискателей.

Подробнее о проблеме кадрового дефицита в южных регионах России читайте в материале «Ъ-Кубань» — «Работодатели прикрывают тыл».

Дмитрий Михеенко