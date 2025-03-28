Жители Краснодарского края хотят зарабатывать 70 тысяч рублей в месяц

Зарплатные ожидания жителей Краснодарского края по состоянию на февраль 2025 года выросли по сравнению с февралем 2024-го на 10 тыс. руб. и составляют в среднем 70 тыс. руб. в месяц. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в HeadHunter. При этом, в феврале 2023 года соискатели в среднем ожидали от работодателей заработную плату в размере 50 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средние зарплатные ожидания по ЮФО на февраль 2025 года составляют, по данным hh.ru, 65 тыс. руб. в месяц (в феврале 2024-го — 50 тыс. руб., в феврале 2023 — 47 тыс. руб.).

«Раньше соискатели были готовы снижать "хотелки" по зарплате и чувствовали неуверенность, выходя на рынок. Теперь же люди обнаружили, что есть предложения и получше. Иными словами, активных резюме стало заметно больше после накачивания рынка зарплатами за последние два года»,— комментирует директор hh.ru Юг Олеся Лавренова

Однако, по ее словам, финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся.

По словам Дмитрия Телегина, в 2025 году для людей, ищущих работу, размер зарплаты остается одним из главных критериев. Помимо этого, отмечает эксперт, повышение экспертности, рост опыта и знаний, развитие в профессии и изучение интересующих сфер при схожем уровне должностей и ответственности привлекает 53% работающих респондентов в ЮФО. Вертикальное развитие карьеры — рост в должности, переход на руководящие позиции, увеличение зоны ответственности и возможностей — интересно 32% опрошенных в Южном федеральном округе.

По словам аналитиков Superjob, главный фактор для россиян при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (61%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (30%). Перспективы карьерного роста важны для 29% соискателей.

Подробнее о проблеме кадрового дефицита в южных регионах России читайте в материале «Ъ-Кубань» — «Работодатели прикрывают тыл».

Дмитрий Михеенко