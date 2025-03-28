РКК: шесть вывезенных с Украины жителей Курской области находятся в тяжелом состоянии

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что шесть жителей Курской области, вернувшихся с Украины в Россию, находятся в тяжелом состоянии. Под присмотром врачей они направляются в медучреждения региона, уточнил господин Савчук.

Сегодня, 28 марта, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию 25 жителей Курской области, которые были вывезены на украинскую территорию при атаке на регион в августе 2024 года. По ее словам, среди них много пожилых людей, в том числе женщины 85 и 92 лет.

Как сообщил Павел Савчук, эвакуированных в тяжелом и лежачем состоянии на границе встретили санитарные автомобили. Остальные вернувшиеся находятся на пути в Брянск, там их встретят сотрудники РКК.

Ранее госпожа Москалькова сообщала, что на территории Украины находятся 72 жителя Курской области, но вернуть сегодня удалось только 25 из них. Отказ в передаче остальных людей украинская сторона аргументировала тем, что на них не оформлены необходимые документы. Госпожа Москалькова считает этот аргумент «надуманным». С августа 2024 года с Украины в Россию вернулись 79 жителей региона: 22 ноября 2024 года были перевезены 46 человек, 3 марта текущего года — 33 человека.

Полина Мотызлевская