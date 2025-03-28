На Кубани протестируют ультразвуковую технологию очистки пляжей от мазута

Кубанский научный фонд приступает к тестированию новой технологии ультразвуковой очистки песка от мазута. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В ближайшее время создателям инновационного метода будут направлены тестовые образцы нефтегрунта для проведения лабораторных испытаний. При положительных результатах разработчиков пригласят для апробации технологии в полевых условиях.

Параллельно в Анапе проходит испытание электронной системы очистки морского дна и воды от нефтепродуктов. Оборудование разработано Научно-производственной фирмой «Политехника» совместно с кафедрой экологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Ранее эта компания участвовала в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске в 2020 году.

Разлив мазута произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало более 2 тыс. т мазута. К утру 17 декабря нефтепродукты обнаружили на побережье Анапы. Выбросы мазута также фиксируют на берегу Крыма и Севастополя. Объявлен федеральный режим ЧС.

Анна Гречко