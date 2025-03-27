В Анапе тестируют инновационную систему сбора мазута с морского дна

В Анапе проходят испытания эжекторной системы по очистке воды и морского дна в прибрежной зоне от мазута. Оборудование предоставила Научно-производственная фирма «Политехника», ранее участвовавшая в сепарации воды и дизельного топлива во время ЧС в Норильске в 2020 году, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Разработка технологии велась совместно с кафедрой экологии РГУ нефти и газа им. И. Губкина. Технология предполагает сбор гальки и песка с морского дна водолазами при помощи эжекторных насосов, работающих на двигателях от автомобилей «Лада».

Через пожарные рукава загрязненная смесь подается в установленный на берегу сепаратор-накопитель, где проходит трехступенчатую фильтрацию. В результате происходит отделение мазута от песка, гальки и воды. Очищенная с помощью фильтров тонкой очистки вода возвращается обратно в море, а нефтепродукты собираются в специальные контейнеры (биг-бэги) для последующей утилизации.

По словам создателей технологии, система способна собирать мазут как на мелководье, так и на глубинах до 10 м на расстоянии до 500 м от берега. При успешном завершении испытаний разработчики планируют поставить 20-30 таких комплектов для масштабных работ по сбору нефтепродуктов.

Разлив мазута произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало более 2 тыс. т мазута. К утру 17 декабря нефтепродукты обнаружили на побережье Анапы. Выбросы мазута также фиксируют на берегу Крыма и Севастополя. Объявлен федеральный режим ЧС.

Анна Гречко