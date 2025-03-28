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Коммерсантъ FM
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Пять российских гимнасток получили нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус спортсменкам сборной России по художественной гимнастике, сообщается на сайте организации.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В число гимнасток, получивших нейтральный статус, вошли Арина Ковшова, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина, Диана Чугунихина и Арина Янковская.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за начала специальной военной операции.

Таисия Орлова

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