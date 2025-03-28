На восьмом заседании Госсовета Татарстана седьмого созыва депутаты одобрили поправки в закон «О градостроительной деятельности в РТ», которые среди прочего позволят при подготовке генпланов не проводить общественные обсуждения или публичные слушания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане приняли поправки, позволяющие менять генпланы без публичных слушаний

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане приняли поправки, позволяющие менять генпланы без публичных слушаний

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Одобренные поправки наделяют Кабмин новыми полномочиями: правительство сможет определять случаи, когда при разработке или корректировке проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, а также планировки и межевания территорий не потребуется проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.

Ранее подобные полномочия действовали временно, теперь они становятся постоянными.

Во время своего выступления в ходе заседания министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марат Айзатуллин сказал, что упрощение процедур позволит сократить срок подготовки разрешительной документации и ускорит реализацию значимых объектов.

«Безусловно, мы будем учитывать мнение граждан при размещении объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и создающих угрозу здоровью жителей», — добавил господин Айзатуллин.

Артём Дергунов