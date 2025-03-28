В Ярославле подвели сети к модульной поликлинике на Гоголя

«Ярославльводоканал» закончил строительство сетей для водоснабжения новой модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Об этом сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославльводоканал Фото: Ярославльводоканал

К настоящему моменту сети достроены до границы участка, что означает выполнение полного объема запланированных работ. Напомним, что поликлинику планируют открыть летом 2025 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новая поликлиника должна заменить здание на Московском проспекте, которое было закрыто из-за аварийного состояния и выставлено на продажу. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года.

Алла Чижова