В Сочи ищут пропавшего 13-летнего школьника

В Сочи разыскивают 13-летнего Алексея Бондаренко, который 28 марта ушел из дома в СНТ «Кавказ» и с тех пор не выходил на связь. Ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Приметы подростка: рост 150 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, каре-зеленые глаза. В момент исчезновения был одет в темно-синюю жилетку, салатовый свитер, черные спортивные штаны и серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 800 700 5452, 8 938 423 14 55, 8 903 452 87 79.

Вячеслав Рыжков