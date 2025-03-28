Возведение спорткомплекса ДГТУ могут завершить в начале 2026 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ДГТУ планируют завершить в начале 2026 года. Как сообщает университетская пресс-служба, ректор университета Бесарион Месхи провел рабочее совещание на стройплощадке будущего комплекса. По итогу были запланированы мероприятия, направленные на ускорение строительства, что позволит завершить работы в начале следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы ДГТУ Фото: Фото пресс-службы ДГТУ

Физкультурно-оздоровительный комплекс ДГТУ строят в Студенческом парке. Стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд руб.

Сергей Иванов