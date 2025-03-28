«Яблоко» через суд требует снять запрет на уличные акции в Москве

Партия «Яблоко» направила в Мосгорсуд административное исковое заявление из-за «продолжающихся ковидных ограничений на проведение уличных акций» в Москве, сообщила ее пресс-служба сегодня, 28 марта. Ответчиком выступает мэр Сергей Собянин, следует из документа (копия есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иском оспариваются отдельные пункты указов мэра от 5 марта и 8 июня 2020 года, которыми был введен запрет на проведение публичных мероприятий, а также установлена последовательность снятия ковидных ограничений. Поводом для их отмены «Яблоко» считает заявление главы Всемирной организации здравоохранения от 5 мая 2023 года, согласно которому «COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения». Кроме того, указывает «Яблоко», федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перестал публиковать ковидные сводки, поскольку «эпидемиологическая ситуация стабилизировалась».

«Людям не дают возможности выразить свое мнение публично ни по одному из вопросов, которые не устраивают власти. Нельзя выйти даже с одиночным пикетом. Мы все видим, что на провластные мероприятия это никак не распространяется»,— заявил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Он считает, что запрет должен быть снят в Москве, а потом и в других городах и регионах.

Божена Иванова