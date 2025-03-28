Дело экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева передали в суд

Уголовное дело против бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева передано в суд. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщило СУ СКР по Республике Татарстан.

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Он обвиняется по трем статьям: злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Свою вину в совершении всех преступлений он признал полностью.

В апреле 2024 года Фаила Камаева задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн руб. от представителя коммерческой фирмы. По версии следствия, в 2022 году он содействовал заключению строительных договоров и обеспечивал их оплату.

На сессии Совета района депутаты приняли решение уволить Фаила Камаева «по собственному желанию», но прокурор Тукаевского района потребовал уволить его с поста главы района по причине утраты доверия.

15 февраля 2025 года прокурор Тукаевского района Республики Татарстан Руслан Галиев вновь обратился в суд с требованием изменить основания для досрочного прекращения полномочий Фаила Камаева.

Дарья Сайфиева