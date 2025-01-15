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Прокурор вновь требует изменить формулировку увольнения Фаила Камаева

Прокурор Тукаевского района Республики Татарстан Руслан Галиев вновь обратился в суд с требованием изменить основания для досрочного прекращения полномочий экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.

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Прокурор вновь требует изменить формулировку увольнения Фаила Камаева

Прокурор вновь требует изменить формулировку увольнения Фаила Камаева

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Лидер ОПС заявил, что оговорил экс-ректора КФУ за операцию по удалению катаракты

Лидер ОПС заявил, что оговорил экс-ректора КФУ за операцию по удалению катаракты

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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Прокурор вновь требует изменить формулировку увольнения Фаила Камаева

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Лидер ОПС заявил, что оговорил экс-ректора КФУ за операцию по удалению катаракты

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В исковом заявлении прокурор настаивает, что основанием для увольнения Камаева должна быть не его отставка, а утрата доверия в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Судебное разбирательство по делу состоится 20 февраля 2025 года.

По данным «Татар-информа», аналогичное исковое заявление господин Галиев направлял в суд в июле 2024 года.

В конце июня 2024 года прокурор Тукаевского района потребовал уволить Фаила Камаева с должности главы района по причине утраты доверия. Этот запрос был рассмотрен депутатами на сессии Совета района, которые приняли решение уволить Камаева «по собственному желанию».

В апреле 2024 года Фаил Камаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн руб. от представителя коммерческой фирмы. По версии следствия, в 2022 году он содействовал заключению строительных договоров и обеспечивал их оплату.

Анар Зейналов

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