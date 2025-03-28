Власти Японии дали рекомендации на случай извержения Фудзи

Японцам рекомендовали сделать двухнедельный запас еды, воды и самого необходимого и стараться не выходить из дома, если произойдет извержение самого высокого вулкана страны — Фудзи. Рекомендации, которые кажутся как никогда актуальными на фоне мощного землетрясения в Мьянме, содержатся в правительственной инструкции, к работе над которой были привлечены специалисты Университета Токио. Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Molly Darlington / Reuters Фото: Molly Darlington / Reuters

Эксперты подсчитали, что в результате сильного извержения Фудзи вулкан может выбросить 1,7 млрд кубометров пепла, из этого объема 490 млн кубометров покроет дороги, здания, поля и леса. Они допускают, что толщина слоя пепла в некоторых местах может превысить 30 см. Если такой слой пепла покроет деревянное строение, оно может просто обрушиться. Поэтому эксперты рекомендовали жителям деревянных домов в таких случаях эвакуироваться в безопасные места. Размер ущерба от возможного извержения Фудзи эксперты оценивают в ¥2,5 трлн ($16,6 млрд) с учетом того, что остановится работа всего транспорта, могут быть перебои с электричеством, не будут работать магазины и т. д.

Признаков пробуждения Фудзи пока нет, но это действующий вулкан. В последний раз извержение Фудзи было чуть больше 300 лет назад. Оно вошло в историю как «великое извержение годов Хоэй» и продолжалось 27 дней.

Алена Миклашевская