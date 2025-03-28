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Коммерсантъ FM
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Власти Японии дали рекомендации на случай извержения Фудзи

Японцам рекомендовали сделать двухнедельный запас еды, воды и самого необходимого и стараться не выходить из дома, если произойдет извержение самого высокого вулкана страны — Фудзи. Рекомендации, которые кажутся как никогда актуальными на фоне мощного землетрясения в Мьянме, содержатся в правительственной инструкции, к работе над которой были привлечены специалисты Университета Токио. Об этом сообщает CNN.

Фото: Molly Darlington / Reuters

Фото: Molly Darlington / Reuters

Эксперты подсчитали, что в результате сильного извержения Фудзи вулкан может выбросить 1,7 млрд кубометров пепла, из этого объема 490 млн кубометров покроет дороги, здания, поля и леса. Они допускают, что толщина слоя пепла в некоторых местах может превысить 30 см. Если такой слой пепла покроет деревянное строение, оно может просто обрушиться. Поэтому эксперты рекомендовали жителям деревянных домов в таких случаях эвакуироваться в безопасные места. Размер ущерба от возможного извержения Фудзи эксперты оценивают в ¥2,5 трлн ($16,6 млрд) с учетом того, что остановится работа всего транспорта, могут быть перебои с электричеством, не будут работать магазины и т. д.

Признаков пробуждения Фудзи пока нет, но это действующий вулкан. В последний раз извержение Фудзи было чуть больше 300 лет назад. Оно вошло в историю как «великое извержение годов Хоэй» и продолжалось 27 дней.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Как Фудзи осталась без снега

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Гора Фудзи 31 октября 2024 года и ее фотография с покрытой снегом вершиной

Гора Фудзи 31 октября 2024 года и ее фотография с покрытой снегом вершиной

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Обычно снежная шапка формируется на вершине горы в начале октября &lt;br>На фото: вид на гору Фудзи с улицы города Фудзиесиде

Обычно снежная шапка формируется на вершине горы в начале октября
На фото: вид на гору Фудзи с улицы города Фудзиесиде

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Метеорологи объясняют отсутствие снега рекордно жарким летом

Метеорологи объясняют отсутствие снега рекордно жарким летом

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Самой поздней датой образования снежной шапки раньше было 26 октября &lt;br>На фото: вид на Фудзияму в 2018 году

Самой поздней датой образования снежной шапки раньше было 26 октября
На фото: вид на Фудзияму в 2018 году

Фото: Seidai Fujihara / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

Гравюра с изображением Фудзиямы художника Утагавы Хиросигэ, созданная между 1836 и 1844 годами

Гравюра с изображением Фудзиямы художника Утагавы Хиросигэ, созданная между 1836 и 1844 годами

Фото: Artokoloro / Quint Lox / ARTOKOLORO QUINT LOX / Aurimages / AFP

Вечерний Токио на фоне горы Фудзи

Вечерний Токио на фоне горы Фудзи

Фото: Ben Simmons / Photononstop / Photononstop / AFP

Первые осадки и образование снега на вершине горы синоптики прогнозируют к 7 ноября

Первые осадки и образование снега на вершине горы синоптики прогнозируют к 7 ноября

Фото: Art Wolfe / Mint Images / Mint Images / AFP

В 2022 году первый снег выпал на Фудзи 30 сентября. Температура на вершине (3776 м) опускалась до -2,4°C

В 2022 году первый снег выпал на Фудзи 30 сентября. Температура на вершине (3776 м) опускалась до -2,4°C

Фото: Masaki Furumaya / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

В 2018 году горнолыжный сезон открылся на Фудзи уже 18 октября. Тогда заработал курорт на высоте между 1300 и 1450 м над уровнем моря

В 2018 году горнолыжный сезон открылся на Фудзи уже 18 октября. Тогда заработал курорт на высоте между 1300 и 1450 м над уровнем моря

Фото: Takehiko Suzuki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

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Гора Фудзи 31 октября 2024 года и ее фотография с покрытой снегом вершиной

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Обычно снежная шапка формируется на вершине горы в начале октября
На фото: вид на гору Фудзи с улицы города Фудзиесиде

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Метеорологи объясняют отсутствие снега рекордно жарким летом

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Самой поздней датой образования снежной шапки раньше было 26 октября
На фото: вид на Фудзияму в 2018 году

Фото: Seidai Fujihara / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

Гравюра с изображением Фудзиямы художника Утагавы Хиросигэ, созданная между 1836 и 1844 годами

Фото: Artokoloro / Quint Lox / ARTOKOLORO QUINT LOX / Aurimages / AFP

Вечерний Токио на фоне горы Фудзи

Фото: Ben Simmons / Photononstop / Photononstop / AFP

Первые осадки и образование снега на вершине горы синоптики прогнозируют к 7 ноября

Фото: Art Wolfe / Mint Images / Mint Images / AFP

В 2022 году первый снег выпал на Фудзи 30 сентября. Температура на вершине (3776 м) опускалась до -2,4°C

Фото: Masaki Furumaya / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

В 2018 году горнолыжный сезон открылся на Фудзи уже 18 октября. Тогда заработал курорт на высоте между 1300 и 1450 м над уровнем моря

Фото: Takehiko Suzuki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

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