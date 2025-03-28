Свитеры Овечкина, в которых он забросил 300-й и 400-й голы, продадут на аукционе

Американский аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу игровые свитеры российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, сообщает журнал Sportico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (слева) празднует 400-й гол в регулярном чемпионате НХЛ

Фото: Gerry Broome / AP Александр Овечкин (слева) празднует 400-й гол в регулярном чемпионате НХЛ

Фото: Gerry Broome / AP

На аукционе будут проданы джерси, в которых российский хоккеист забивал юбилейные — 300-ю (2011) и 400-ю (2013) — шайбы в НХЛ. Они оцениваются в $50 тыс. Также на аукционе представлен свитер, в котором Овечкин установил новый рекорд по количеству сезонов с 30 голами: он преодолел эту отметку в 19-й раз в карьере в феврале 2025 года. Этот свитер оценен в $20 тыс.

Также на аукционе будут выставлены свитеры Горди Хоу, Уэйна Гретцки, Сидни Кросби, Марка Мессье, Яромира Ягра, Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса.

За карьеру Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталс» проведет 30 марта против «Буффало Сейбрс».

Таисия Орлова