Обвиняемый в получении взятки экс-замгубернатора Кушнарев вину на следствии не признал

Бывший заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев на этапе следствия вину в получении взятки не признал. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Виталий Кушнарев в центре

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сообщалось, расследование уголовного дела, в котором фигурирует экс-чиновник, было завершено. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно может быть передано в суд.

Виталия Кушнарева задержали в ноябре 2024 года при получении 27 млн руб. По данным следствия, это была первая часть взятки в 93 млн руб. от подрядчика, который таким образом «пожертвовал» чиновнику 3% от освоенных бюджетных средств.

Господин Кушнарев возглавлял донской Минтранс в 2014-2016 годах, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в 2024 году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил Минтранс.

Сергей Иванов