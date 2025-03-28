Вloomberg: Индия не разрешила танкеру с российской нефтью зайти в порт

Танкер Andaman Skies, который ходит под флагом Гондураса, не смог зайти в индийский порт Вадинар. Причиной отказа администрации гавани стало отсутствие у судна необходимых документов. Как сообщает Вloomberg со ссылкой на источники, танкер загружен российской нефтью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olaf Steek / marinetraffic Фото: Olaf Steek / marinetraffic

В Индии действует правило, согласно которому танкерам, которые находятся в эксплуатации более 20 лет, требуется подтверждение от члена Международной ассоциации классификационных обществ о пригодности судна для мореходства.

Andaman Skies имел лицензию от местной компании Dakar Class, однако управление порта отказалось ее принимать. Источники сообщили агентству, что в прошлом году танкер смог зайти в порт, так как на тот момент находился в эксплуатации менее 20 лет.

Танкер был спущен на воду в 2004 году. В конце февраля он загрузил 767 тыс. баррелей нефти в Мурманске и направился на разгрузку в Индию. Судно не попало под санкции США, однако оно включено в британский санкционный список.