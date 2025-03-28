Сбербанк поддержал предоставления средств ФНБ на ВСМ через субординированные депозиты банков

Сбербанк поддержал решение правительства о предоставлении средств ФНБ для проекта ВСМ через субординированные депозиты банков, заявил первый зампредседателя правления финансовой организации Александр Ведяхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Такое решение взаимовыгодно и для государства, и банков: с одной стороны, Минфин передает проектный риск банкам, а с другой стороны, банки получают необходимую прибавку к капиталу, что улучшит их нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики страны»,— сказал господин Ведяхин.

Он добавил, что ранее в РФ не было прецедентов предоставления банкам средств ФНБ для дальнейшего связанного целевого использования в форме кредита заемщику, еще и синдицированного. «Поэтому решение по "депозитной схеме" требует большой работы по обновлению нормативных документов, диктующих правила размещения и контроля за средствами ФНБ»,— добавил первый зампредседателя правления Сбербанка.

Господин Ведяхин напомнил о сотрудничестве банка с Минфином, Минэком и Минтрансом при поддержке правительства РФ. «Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты правительством РФ. Завершить данную работу планируем в ближайший месяц. На проект предусмотрено 300 млрд средств из ФНБ, которые будут распределены между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре»,— отметил он.