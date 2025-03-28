Александр Мацко: «Не бывает ничего невозможного, а фантазия художников, постановщиков безгранична»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 27 марта провели очередной бизнес-завтрак. По многочисленным просьбам гостей и резидентов Клуба спикером мероприятия снова выступил главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра Александр Мацко. Во время встречи спикер рассказал о том, чем отличается современный балет от классического, как он выбирает произведения для постановки, как пришла идея поставить спектакль «Мастер и Маргарита» и сколько времени занимает процесс производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Александр Мацко

Фото: фото Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Александр Мацко

Фото: фото Михаил Брайко

В Краснодаре современный балет Александр Мацко ставит с 2004 года, и за это время в городе выросло совершенно новое поколение зрителей. По его словам, появился зритель, который предпочитает только современный балет. Есть те, кто ходит только на классический, а есть и такая публика, кто любит и тот, и другой балет.

«Классика не принимает ничего кроме классики. Здесь очень строгие правила. Чистота исполнения в классическом балете — это приоритет номер один. В современном же балете может быть все, что угодно. Он включает в себя множество разных элементов, если они в спектакле уместны»,— пояснил господин Мацко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мацко: «Я счастливый человек и всегда ставил только те спектакли, которые хотел»

Фото: Михаил Брайко Александр Мацко: «Я счастливый человек и всегда ставил только те спектакли, которые хотел»

Фото: Михаил Брайко

Как признался Александр, несмотря на то, что он сам танцует с пяти лет, его первая профессия — это режиссура. Для него важно, что именно танцуют на сцене. Если артист будет передавать какую-то идею, нести мысль, то для Александра важнее именно это, а не техническая чистота его танца.

Век артистов балета очень короткий — большинство танцует с 17 до 37 лет. Поэтому им обязательно нужно давать звания, считает господин Мацко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Александра, процесс производства спектакля, от появления идеи до воплощения ее на сцене, может занять целый год

Фото: Михаил Брайко По словам Александра, процесс производства спектакля, от появления идеи до воплощения ее на сцене, может занять целый год

Фото: Михаил Брайко

Также главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра поделился подробностями того, как происходит выбор произведения для постановки. Важно гореть этим произведением, иметь в голове видение и знать ключ, которым его можно открыть и перенести на сцену. Этот процесс, от появления идеи до воплощения ее на сцене, может занять целый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостья Клуба КубА

Фото: Михаил Брайко Гостья Клуба КубА

Фото: Михаил Брайко

«Раньше я даже не думал, что смогу перенести на сцену такой масштабный и многослойный роман, как "Мастер и Маргарита". Но когда постановке поддалась "Анна Каренина" и зрителю стало интересно, это придало мне уверенности и вдохновения. Многие удивлялись, когда я рассказывал, что мы задумали спектакль по Булгакову. Говорили, что у этого произведения нехороший шлейф. Но я не слушаю людей, которые говорят, будто что-то невозможно. Не бывает ничего невозможного, а фантазия художников, постановщиков безгранична. Можно сделать очень крутой спектакль. Все зависит только от команды. Думаю, у нас получилось»,— рассказал Александр Мацко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты и гости клуба интересовались закулисьем театра и новыми спектаклями

Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались закулисьем театра и новыми спектаклями

Фото: Михаил Брайко

По его словам, при производстве спектакля нужно уложиться в определенную сумму. Согласование сметы — всегда сложный процесс. Например, при утверждении сметы «Мастера и Маргариты» пришлось отстаивать каждую сцену перед министерством культуры, рассказывать, что будет происходить в каждой из них. После этого минкульт выделил дополнительные средства.

Как признался спикер, он настолько сросся со своим театром, что когда общается с художником и принимает эскизы, то хорошо представляет, как это будет реализовано на сцене. Но фантазировать приходится в рамках сметы, с улыбкой сказал Александр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мацко — главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко Александр Мацко — главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

«Я счастливый человек и всегда ставил только те спектакли, которые хотел. Есть спектакли, которые могут откладываться и пролежать в моем столе несколько лет. Значит, для них еще просто не пришло время. Но я знаю, что все равно их поставлю»,— подвел итог встречи Александр Мацко под аплодисменты резидентов и гостей Клуба.