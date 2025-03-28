Александр Мацко: «Не бывает ничего невозможного, а фантазия художников, постановщиков безгранична»
Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»
Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 27 марта провели очередной бизнес-завтрак. По многочисленным просьбам гостей и резидентов Клуба спикером мероприятия снова выступил главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра Александр Мацко. Во время встречи спикер рассказал о том, чем отличается современный балет от классического, как он выбирает произведения для постановки, как пришла идея поставить спектакль «Мастер и Маргарита» и сколько времени занимает процесс производства.
Спикер бизнес-завтрака Александр Мацко
Фото: фото Михаил Брайко
В Краснодаре современный балет Александр Мацко ставит с 2004 года, и за это время в городе выросло совершенно новое поколение зрителей. По его словам, появился зритель, который предпочитает только современный балет. Есть те, кто ходит только на классический, а есть и такая публика, кто любит и тот, и другой балет.
«Классика не принимает ничего кроме классики. Здесь очень строгие правила. Чистота исполнения в классическом балете — это приоритет номер один. В современном же балете может быть все, что угодно. Он включает в себя множество разных элементов, если они в спектакле уместны»,— пояснил господин Мацко.
Александр Мацко: «Я счастливый человек и всегда ставил только те спектакли, которые хотел»
Фото: Михаил Брайко
Как признался Александр, несмотря на то, что он сам танцует с пяти лет, его первая профессия — это режиссура. Для него важно, что именно танцуют на сцене. Если артист будет передавать какую-то идею, нести мысль, то для Александра важнее именно это, а не техническая чистота его танца.
Век артистов балета очень короткий — большинство танцует с 17 до 37 лет. Поэтому им обязательно нужно давать звания, считает господин Мацко.
По словам Александра, процесс производства спектакля, от появления идеи до воплощения ее на сцене, может занять целый год
Фото: Михаил Брайко
Также главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра поделился подробностями того, как происходит выбор произведения для постановки. Важно гореть этим произведением, иметь в голове видение и знать ключ, которым его можно открыть и перенести на сцену. Этот процесс, от появления идеи до воплощения ее на сцене, может занять целый год.
Гостья Клуба КубА
Фото: Михаил Брайко
«Раньше я даже не думал, что смогу перенести на сцену такой масштабный и многослойный роман, как "Мастер и Маргарита". Но когда постановке поддалась "Анна Каренина" и зрителю стало интересно, это придало мне уверенности и вдохновения. Многие удивлялись, когда я рассказывал, что мы задумали спектакль по Булгакову. Говорили, что у этого произведения нехороший шлейф. Но я не слушаю людей, которые говорят, будто что-то невозможно. Не бывает ничего невозможного, а фантазия художников, постановщиков безгранична. Можно сделать очень крутой спектакль. Все зависит только от команды. Думаю, у нас получилось»,— рассказал Александр Мацко.
Резиденты и гости клуба интересовались закулисьем театра и новыми спектаклями
Фото: Михаил Брайко
По его словам, при производстве спектакля нужно уложиться в определенную сумму. Согласование сметы — всегда сложный процесс. Например, при утверждении сметы «Мастера и Маргариты» пришлось отстаивать каждую сцену перед министерством культуры, рассказывать, что будет происходить в каждой из них. После этого минкульт выделил дополнительные средства.
Как признался спикер, он настолько сросся со своим театром, что когда общается с художником и принимает эскизы, то хорошо представляет, как это будет реализовано на сцене. Но фантазировать приходится в рамках сметы, с улыбкой сказал Александр.
Александр Мацко — главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор
Фото: Михаил Брайко
«Я счастливый человек и всегда ставил только те спектакли, которые хотел. Есть спектакли, которые могут откладываться и пролежать в моем столе несколько лет. Значит, для них еще просто не пришло время. Но я знаю, что все равно их поставлю»,— подвел итог встречи Александр Мацко под аплодисменты резидентов и гостей Клуба.
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