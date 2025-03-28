Количество резюме соискателей на рынке труда Кубани выросло за год на 41%

В феврале 2025 года прирост количества размещенных на сайте hh.ru резюме увеличился по сравнению с февралем 2024 года на 41%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании. В агентстве отметили тенденцию сокращения размещенных на ресурсе вакансий и рост числа резюме соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным hh.ru, по итогам февраля текущего года в Краснодарском и Ставропольском краях было шесть резюме на вакансию, в Ростовской области — пять. Норма при этом — от четырех до восьми резюме на вакансию, чтобы работодателям было из кого выбирать.

Как рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова, самые массовые профессиональные сферы на Кубани по-прежнему страдают от нехватки людей. Например, в рознице на юге России из-за низкой динамики роста зарплат и не самого легкого функционала — всего 1,8 резюме на вакансию, отмечает эксперт.

«Даже в профицитных областях работодатели жалуются, что вынуждены очень долго искать подходящих кандидатов, поскольку идет несовпадение ожиданий соискателей с тем, что им предлагают работодатели. Например, поиск журналистов усложняется отсутствием удаленки или гибридного графика, низкими зарплатами, удаленностью офиса от дома или отсутствием расширенного соцпакета»,— говорит госпожа Никифорова.

Региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин констатирует, что рынок труда продолжает оставаться соискательским. Так, по итогам января 2025 года количество размещенных на «Авито» в ЮФО вакансий увеличилось в сравнении с январем 2024 года на 70%, в СКФО — на 91%.

Согласно исследованиям Superjob, с дефицитом кадров сталкиваются 80% компаний юга России. Особенно это касается средних и крупных предприятий (83 и 80% соответственно). Лишь 11% организаций не испытывают подобных трудностей, констатируют в рекрутинговой компании.

Подробнее о проблеме кадрового дефицита в южных регионах России читайте в материале «Ъ-Кубань» - «Работодатели прикрывают тыл».

Дмитрий Михеенко